«Гитлер» и «Зеленский» поборются за пост мэра во Франции

Figaro: за пост мэра в Арси-сюр-Об во Франции поборются Итлер и Рено-Зелински.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидаты с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского, поборются за кресло мэра французской коммуны Арси-сюр-Об во втором туре муниципальных выборов во Франции, пишет газета Figaro.

Как отмечает газета, по результатам первого тура список действующего мэра Шарля Итлера (Charles Hittler) занял первое место с 37,81% голосов, а список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski) — третье с 29,99%. На втором месте с 32,20% голосов расположилась кандидат с другой необычной для русскоязычной среды фамилией Анни Сука (Annie Soucat, ударение по правилам французского произношения падает на последний слог).

«Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского», — пишет издание.

Первый тур муниципальных выборов во Франции состоялся 15 марта. Второй тур состоится 22 марта. В его рамках будут в том числе избраны мэры Парижа и других крупных городов страны.