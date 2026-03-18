ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетовал, что провел весь день с ирландцами, а не иранцами.
Во вторник, в День святого Патрика, американский лидер принял в Белом доме ирландского премьера Михола Мартина, поучаствовал в ланче «друзей Ирландии» и еще одном торжественном мероприятии.
«Я провел весь день с ирландцами, а должен был провести его с иранцами», — сказал Трамп в Белом доме.
Собравшиеся встретили реплики овациями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.