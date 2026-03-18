Росстандарт впервые за 25 лет введёт новый ГОСТ на нефть

Кроме того, при производстве и транспортировке нефти теперь не допускается применять химические продукты, в которых содержатся хлорорганические соединения. Помимо этого установлены единые технические требования к нефти, включая показатели, имеющие ключевое значение для её приёмки, контроля качества, транспортирования и дальнейшего использования: содержание воды, хлористых солей и механических примесей, а также других веществ.