Туристка рассказала, почему три для не могла выйти из отеля в Дубае

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Туристка из России Лилия рассказала РИА Новости, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке трое суток просидела в гостинице «на чемоданах», практически не имея возможности покинуть номер.
«Мы просидели трое суток в гостинице из-за отмены нашего рейса из Дубая, практически не имея возможности покинуть номер. Потому что нам сказали сидеть и ждать, потому что позвонить могут в любой момент, чтобы выезжать в аэропорт DXB (международный аэропорт Дубая — ред.)», — рассказала Лилия.
По её словам, их соседи также «сидели на чемоданах» в номерах.
«Между собой переписывались, кого-то вывозили даже ночью, поэтому мы практически не спали эти дни, не говоря уже о том, чтобы просто выйти из отеля. Так там и просидели. Хорошо, что мы улетели через три дня. Некоторые наши туристы, насколько я знаю, провели в нашем отеле больше недели в ожидании рейса», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сам отдых в Дубае был замечательный, но больше туда не планирует летать.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.