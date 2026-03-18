США могут привлечь морпехов, чтобы захватить остров Харк, считает эксперт

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
«Не исключаю, что они (морпехи США — ред.) могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк, через который осуществляется львиная доля иранского экспорта нефти, а его захват практически остановит иранский экспорт углеводородов. Кроме того, США смогут осуществлять контроль почти всех морских путей с острова в Персидском заливе», — сказал Блохин.
При этом, масштабной сухопутной операции США в настоящее время не будет, так как такие операции готовятся как минимум за год, поэтому американцы сейчас могут лишь захватить остров Харк, продолжая наносить авиаудары по Ирану, отметил он.