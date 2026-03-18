США могут привлечь морпехов, чтобы захватить остров Харк, считает эксперт

Аналитик Блохин: США могут захватить иранский остров Харк с помощью морпехов.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Морские пехотинцы США могут быть задействованы в операциях по захвату иранского острова Харк, морского хаба Ирана в Персидском заливе, где находятся объекты нефтяной инфраструктуры, заявил РИА Новости военный эксперт, инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что базирующееся в Японии десантное судно ВМС США USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи США направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.

«Не исключаю, что они (морпехи США — ред.) могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк, через который осуществляется львиная доля иранского экспорта нефти, а его захват практически остановит иранский экспорт углеводородов. Кроме того, США смогут осуществлять контроль почти всех морских путей с острова в Персидском заливе», — сказал Блохин.

При этом, масштабной сухопутной операции США в настоящее время не будет, так как такие операции готовятся как минимум за год, поэтому американцы сейчас могут лишь захватить остров Харк, продолжая наносить авиаудары по Ирану, отметил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше