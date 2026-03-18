США нужно отменить санкции против России для поддержки мировых рынков и ввести ограничения против Британии и ЕС. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Возможно, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также отменить санкции против России для поддержки мировых энергетических рынков?» — написал политик.
Дмитриев к публикации прикрепил опрос о возможности введения санкций против Британии и ЕС. Согласно результатам, 84% пользователей поддержали введение санкций.
Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация вокруг Ирана окажет дополнительное давление на экономику Британии и Евросоюза, усиливая последствия антироссийских санкций. В дипмиссии подчеркнули, что ЕС и Великобритания понесли бы меньшие потери, если бы их лидеры не выбрали разрушительный путь.