Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев призвал США ввести санкции против Британии и ЕС

Глава РФПИ предложил США отменить санкции против России.

Источник: Комсомольская правда

США нужно отменить санкции против России для поддержки мировых рынков и ввести ограничения против Британии и ЕС. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Возможно, США следует ввести санкции против Великобритании и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции, а также отменить санкции против России для поддержки мировых энергетических рынков?» — написал политик.

Дмитриев к публикации прикрепил опрос о возможности введения санкций против Британии и ЕС. Согласно результатам, 84% пользователей поддержали введение санкций.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что ситуация вокруг Ирана окажет дополнительное давление на экономику Британии и Евросоюза, усиливая последствия антироссийских санкций. В дипмиссии подчеркнули, что ЕС и Великобритания понесли бы меньшие потери, если бы их лидеры не выбрали разрушительный путь.

