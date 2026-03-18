Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: продвигаясь на восток, ВС РФ вытесняют ВСУ из пригорода Константиновки

Военный эксперт отметил, что противник пока удерживает позиции на северных окраинах Ильиновки.

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ, продвигаясь на востоке населенного пункта Ильиновка — пригорода Константиновки Донецкой Народной Республики, — вытесняют оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВС РФ развивают наступление в Ильиновке. Как сообщал ТАСС Марочко, под контролем сил РФ уже находится большая часть населенного пункта.

«Противник сейчас еще удерживает позиции на северных окраинах Ильиновки. Есть немножко в восточной части разрозненных отрядов вооруженных формирований Украины, но наши парни работают над вытеснением противника с данного населенного пункта и продвигаются в северном направлении — по направлению населенного пункта Константиновка», — сказал он.

