Марочко: продвигаясь на восток, ВС РФ вытесняют ВСУ из пригорода Константиновки

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ, продвигаясь на востоке населенного пункта Ильиновка — пригорода Константиновки Донецкой Народной Республики, — вытесняют оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что ВС РФ развивают наступление в Ильиновке. Как сообщал ТАСС Марочко, под контролем сил РФ уже находится большая часть населенного пункта.
«Противник сейчас еще удерживает позиции на северных окраинах Ильиновки. Есть немножко в восточной части разрозненных отрядов вооруженных формирований Украины, но наши парни работают над вытеснением противника с данного населенного пункта и продвигаются в северном направлении — по направлению населенного пункта Константиновка», — сказал он.