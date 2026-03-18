Адыгею атаковали украинские беспилотники, жители слышали взрывы

В ночь на среду, 13 марта, Адыгея стала объектом атаки украинских беспилотников. В Майкопе прогремела серия взрывов, о которых сообщили местные жители, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.
Согласно свидетельствам очевидцев, атака беспилотных летательных аппаратов началась около 23:20 по местному времени. Первоначально жители города приняли грохот за гром, однако вскоре заметили яркие вспышки в небе. В общей сложности они насчитали от пяти до семи взрывов.
«Предварительно, ПВО уничтожает украинские БПЛА», — говорится в сообщении канала.
На данный момент официальные источники не предоставили информацию о последствиях налета. Ранее местные жители получили предупреждение об угрозе атак беспилотников через специальное приложение МЧС России. В связи с этим республиканский главк спасательного ведомства опубликовал памятку для населения, в которой разъясняется, как действовать при обнаружении беспилотного летательного аппарата.
Следует отметить, что это не первая атака на Майкоп: 13 марта город также подвергался массированной атаке БПЛА, в ходе которой было уничтожено более 30 дронов. К счастью, тогда жители не пострадали.