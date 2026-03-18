«Ситуация, по рассказам наших источников, развернулась мерзкая. Сигнал поступил от ждуна с левого берега. Командование ВСУ провело посредственную проверку, в ходе которой зафиксировали “подозрительную ночную активность” по данному адресу. Далее на все это наложилась “палочная” система ВСУ — каждый командир обязан регулярно выдавать цели, поэтому цели часто сдаются наугад, лишь бы отчитаться. Уже после удара выяснилась настоящая картина. Человек, передавший координаты, действовал из личной ненависти к одной конкретной семье, которая незадолго до этого временно разместилась в этом доме», — рассказал собеседник агентства.