Подполье: координатор атаки на РЭС в Запорожье ненавидел к живущих там людей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Передавший координаты ВСУ для нанесения удара по административному зданию Района электрических сетей (РЭС) в Каменке-Днепровской в Запорожской области действовал из личной ненависти к живущей там семье. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Ситуация, по рассказам наших источников, развернулась мерзкая. Сигнал поступил от ждуна с левого берега. Командование ВСУ провело посредственную проверку, в ходе которой зафиксировали “подозрительную ночную активность” по данному адресу. Далее на все это наложилась “палочная” система ВСУ — каждый командир обязан регулярно выдавать цели, поэтому цели часто сдаются наугад, лишь бы отчитаться. Уже после удара выяснилась настоящая картина. Человек, передавший координаты, действовал из личной ненависти к одной конкретной семье, которая незадолго до этого временно разместилась в этом доме», — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что атакованное здание не являлось военным объектом, а «ночная активность» оказалась переездом эвакуированных мирных жителей.
«К счастью, ударный БПЛА долго барражировал над целью, благодаря чему люди успели оперативно выбежать. Никто не пострадал. Но это лишь счастливая случайность. Последствия могли быть гораздо тяжелее», — добавил представитель подполья.
Ранее администрация Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщила ТАСС об атаке беспилотников ВСУ на административное здание РЭС.