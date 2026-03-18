Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурадов: референдум 2014 года спас крымчан от этнических чисток

Постоянный представитель Республики при президенте РФ отметил, что присоединение полуострова к России не позволило втянуть его в прямые военные столкновения.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Проведение референдума в Крыму в 2014 году и последующее воссоединение полуострова с Россией спасло его жителей от этнических чисток. сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

«Решение крымчан о проведении референдума и его результаты показали, что это было абсолютно необходимо, чтобы уберечь полуостров от этнических чисток, которые планировались киевской хунтой», — сказал он.

Мурадов отметил, что проведение референдума и дальнейшее воссоединение с Россией спасло Крым и не позволило втянуть его в прямые военные столкновения. «Хотя крымский народ был готов и к такому исходу», — отметил он.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот после трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать новые власти Украины. В Крыму был организован референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
