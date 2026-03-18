Мурадов: референдум 2014 года спас крымчан от этнических чисток

В 2014 году на Украине произошел госпереворот после трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать новые власти Украины. В Крыму был организован референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.