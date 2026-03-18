МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Проведение референдума в Крыму в 2014 году и последующее воссоединение полуострова с Россией спасло его жителей от этнических чисток. сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.
«Решение крымчан о проведении референдума и его результаты показали, что это было абсолютно необходимо, чтобы уберечь полуостров от этнических чисток, которые планировались киевской хунтой», — сказал он.
Мурадов отметил, что проведение референдума и дальнейшее воссоединение с Россией спасло Крым и не позволило втянуть его в прямые военные столкновения. «Хотя крымский народ был готов и к такому исходу», — отметил он.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот после трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать новые власти Украины. В Крыму был организован референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.