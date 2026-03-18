США заявили, что ударили по ракетным объектам Ирана близ Ормузского пролива

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американские военные нанесли несколько ударов сверхтяжелыми снарядами по месту размещения ракет в Иране близ Ормузского пролива. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США.
«Несколько часов назад ВС США успешно применили несколько 5 000-фунтовых (2,2 тонны — прим. ТАСС) снарядов с большой пробиваемостью по укрепленным местам расположения иранских ракет на побережье Ирана близ Ормузского пролива», — говорится в сообщении командования в X.
По утверждению американских военных, ракеты Ирана в этом регионе якобы представляли угрозу для международного судоходства.