США заявили, что ударили по ракетным объектам Ирана близ Ормузского пролива

Американские военные утверждают, что снаряды республики в регионе якобы представляли угрозу для международного судоходства.

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американские военные нанесли несколько ударов сверхтяжелыми снарядами по месту размещения ракет в Иране близ Ормузского пролива. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США.

«Несколько часов назад ВС США успешно применили несколько 5 000-фунтовых (2,2 тонны — прим. ТАСС) снарядов с большой пробиваемостью по укрепленным местам расположения иранских ракет на побережье Ирана близ Ормузского пролива», — говорится в сообщении командования в X.

По утверждению американских военных, ракеты Ирана в этом регионе якобы представляли угрозу для международного судоходства.

