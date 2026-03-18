Интервидение могут перенести из Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе

Международный музыкальный конкурс «Интервидение», который в 2026 году должен состояться в Саудовской Аравии, могут перенести из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Я не думаю, что в этом году “Интервидение” состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива, учитывая напряжённость на Ближнем Востоке», — сказал он.
В сентябре прошлого года стало известно, что Интервидение в 2026 году пройдёт в Саудовской Аравии.
При этом победителем конкурса, который состоялся в Москве в сентябре, стал представитель Вьетнама Дык Фук.