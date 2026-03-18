Politico: США хотят от союзников заявлений по Ормузскому проливу, а не действий

Вашингтонская администрация также особое внимание уделяет «реакции рынков» на обстановку на Ближнем Востоке, сообщила газета.

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация добивается от союзников в первую очередь заявлений о готовности содействовать восстановлению судоходства в Ормузском проливе, а не конкретных действий. Об этом сообщила 17 марта американская газета Politico.

По словам ее источников из числа должностных лиц европейских стран, «Белый дом просит союзников оказать помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива и в частном порядке заверяет их, что для президента Дональда Трампа достаточно заявлений на высоком уровне [относительно этого], поскольку они успокаивают финансовые рынки». Как уточняется в публикации, «администрация Трампа добивается от союзников среди европейских и азиатских стран того, чтобы они выступили с заявлениями на этот счет до конца недели». «Белый дом на данном этапе в меньшей степени озабочен конкретным вкладом [союзников]», — отмечает издание.

В материале подчеркивается, что вашингтонская администрация особое внимание уделяет «реакции рынков» на обстановку на Ближнем Востоке. С этой точки зрения, «даже простое заявление о поддержке» со стороны союзников Вашингтона относительно поддержки планов США, касающихся Ормузского пролива, способно помочь «воодушевить все более обеспокоенных инвесторов».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше