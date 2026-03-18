Бастрыкин запросил доклад после гибели женщины из-за падения льда на Камчатке

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели женщины на Камчатке из-за падения на неё глыбы льда с крыши дома.
Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Отмечается, что следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.
Днём ранее в Петропавловске-Камчатском в результате обрушения конструкции крыши на автобусной остановке погибла женщина.
Как отметили в прокуратуре, обрушение конструкции наступило вследствие падения глыбы льда на автобусную остановку.