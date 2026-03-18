В Якутии рассказали, когда может появиться беспилотный дирижабль

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Беспилотный дирижабль для доставки грузов на Крайнем севере может появиться в 2028 году, предполагается, что он будет поднимать около 500 килограммов, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.
Инициатива появилась в научно-образовательном центре «Север», рассказал Сафронов. Велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах в части грузоперевозки товаров. По словам Сафронова, в 2026 году может появиться рабочая модель беспилотного грузового дирижабля на 200 кубических метров.
«Если у нас аванпроект будет, то вырастет, в первую очередь, доверие потребителей… Мы смотрим с оптимизмом. Я думаю, в 2028 году у нас может появиться такой внятный дирижабль, который 500 килограммов поднимает. А это две тысячи кубов (кубических метров — ред.) где-то», — рассказал агентству Сафронов.
Сафронов указал при этом на существование технологических и организационных вопросов, которые необходимо решать — например, это вопросы балластировки, парковки и прочие. В труднодоступных регионах, в частности, в Арктике, необходимо также брать во внимание погодные условия и сильные ветра с порывами до 25 метров в секунду.