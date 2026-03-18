СМИ: суд в США признал незаконным закрытие «Голоса Америки»*

Президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа, которое контролирует «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»** (признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки»*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.