В Госдуме намерены увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников.

В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что такое решение направлено на компенсацию объективно сложившегося дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — отметил депутат.

По его мнению, соответствующая мера повысит престиж профессий, снизит риски бедности в пенсионном возрасте, а также сформирует устойчивые стимулы для длительной легальной занятости в системе образования и здравоохранения.

В декабре депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, что россиян ждёт масштабная индексация пенсий, пособий и зарплат в 2026 году.