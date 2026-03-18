В Госдуме намерены увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников.
В беседе с РИА Новости парламентарий подчеркнул, что такое решение направлено на компенсацию объективно сложившегося дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.
«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — отметил депутат.
По его мнению, соответствующая мера повысит престиж профессий, снизит риски бедности в пенсионном возрасте, а также сформирует устойчивые стимулы для длительной легальной занятости в системе образования и здравоохранения.
