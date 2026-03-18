СМИ: Израиль считает, что Иран готов «сражаться до конца»

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме распространило телеграмму, где приводится оценка Израиля, согласно которой Иран готов «сражаться до конца», несмотря на убийство его верховного лидера Али Хаменеи и продолжающиеся удары по его территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ.
Как пишет издание, стойкость иранских властей — это один из многих факторов, которые администрация президента США Дональда Трампа, похоже, недооценила в этом конфликте.
«В телеграмме (Посольства США в Иерусалиме. — Прим. ред.)… содержится оценка Израиля, согласно которой (Иран. — Прим. ред.) не “дал трещину” и готов “сражаться до конца”, — говорится в публикации.
Согласно документу, Израиль ожидал, что убийство Хаменеи в феврале вызовет хаос в иранском руководстве, но в последние дни стабильность власти в исламской республике стала очевидной благодаря возможности пускать баллистические ракеты «везде, где они захотят».
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.