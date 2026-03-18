Камбэк на заказ: «Краснодар» разгромил ЦСКА в матче с двумя удалениями и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» дома разгромил ЦСКА в ответном матче Кубка России и пробился в финал Пути РПЛ. Хозяева владели подавляющим преимуществом и открыли счёт в середине первого тайма усилиями Дугласа Аугусто. А незадолго до перерыва красную карточку за удар соперника плечом в грудь получил Матеус Рейс. Вторая половина превратилась в избиение москвичей. Джон Кордоба отличился сам и ассистировал партнёру, а Жоау Батчи оформил дубль. Армейцы же последние полчаса провели вдевятером, поскольку удаление на ровном месте заработал ещё и Мойзес.
Провал ЦСКА после возобновления сезона стал одной из главных неожиданностей года в отечественном футболе. Первую часть цикла армейцы под руководством Фабио Челестини провели великолепно и включились в борьбу за титул. Вдобавок зимой они точечно усилились, в частности пополнили состав Лусиано Гонду и Дмитрием Бариновым.
Однако весной потерпели три поражения в РПЛ подряд и практически потеряли шансы на чемпионство. Вдобавок последнюю встречу в Калининграде омрачила потасовка между Челестини и Андреем Талалаевым. Игорю Акинфееву и Ивану Облякову после игры даже пришлось извиняться перед болельщиками в соцсетях за плохие результаты.
«В раздевалке был серьёзный разговор. То, что мы демонстрируем в этих весенних матчах… Я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем ваше негодование. Соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым словом. Даже приму любое оскорбление, поскольку понимаю: этими встречами мы не даём вам надежду на какое-то светлое будущее», — сказал вратарь.
Потому красно-синим жизненно необходимо было хотя бы в Кубке добиться успеха и выйти в финал Пути РПЛ. С другой стороны, камбэк «Краснодара» не казался нереальным. В Москве в начале марта он уступил с разницей в два мяча и вполне мог отыграть их дома при поддержке своих трибун.
Добавил остроты и без того горячему противостоянию скандал, разгоревшийся после игры в столице. Тогда Джон Кордоба обвинил фанатов соперника в расистских оскорблениях. В итоге КДК РФС оштрафовал столичный клуб на 1 млн рублей, признав, что семь-восемь человек действительно «ухали» в адрес колумбийца. После такого легионер был особенно настроен отомстить оппонентам.
Неудивительно, что и Мурад Мусаев на этот раз бросил в бой абсолютно всех лидеров, за исключением дисквалифицированного Джованни Гонсалеса. Аналогичным образом поступил Челестини. Единственное, место на последнем рубеже в Кубке по традиции занял Владислав Тороп.
Южане не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же завладели инициативой, прижав соперников к воротам. Уже в дебюте Виктор Са мог открыть счёт, но мяч после удара бразильца из пределов штрафной кончиками пальцев парировал Тороп.
Кроме того, хозяева ещё до перерыва подали пять угловых. Один из них завершился голом. Причём вратарь ногой отразил удар Кордобы в упор, но оказался бессилен справиться с добиванием от Дугласа Аугусто.
А вот у гостей не получалось ничего. Они рассчитывали на быстрые контратаки с рывками Кирилла Глебова, но в первом тайме не нанесли ни одного выстрела по владениям Станислава Агкацева. При потере соперники сразу включали высокий прессинг и выигрывали почти все единоборства на чужой половине.
Но больше во встрече было даже не моментов и красивых действий, а фолов. Только до перерыва судья Инал Танашев зафиксировал 19 нарушений правил. Подопечные Мусаева не стеснялись жёстко срывать выпады соперников. Особенно часто доставалось Глебову и Гонду. Красно-синие в долгу не оставались.
А в компенсированное время рефери показал красную карточку. Причём армейцы умудрились остаться в меньшинстве при подаче собственного углового. Матеус Рейс в борьбе с Валентином Пальцевым зачем-то ударил его плечом в район груди. Россиянин рухнул на газон.
Арбитр сначала ограничился горчичником. Но, пообщавшись с работавшим на VAR опытным Сергеем Карасёвым, отправился к монитору. А изучив повтор эпизода, изменил своё решение. Так москвичи на ровном месте потеряли ещё и ключевого защитника.
Избиение красно-синих на этом только начиналось. В перерыве Челестини бросил в бой 18-летнего Кирилла Данилова и перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Компанию молодому игроку составили Жоао Виктор и Мойзес.
Но южане спустя всего несколько минут после возобновления противостояния легко в несколько передач в касание разорвали насыщенную линию обороны москвичей. Особенно эффектной получилась скидка пяткой в исполнении Кордобы на Жоау Батчи. Анголец аккуратно отправил снаряд в дальний угол. Танашев сначала зафиксировал офсайд. Однако помощники на VAR постановили, что африканец находился на одной линии с Данилом Круговым.
Лишь пропустив второй гол и позволив «Краснодару» восстановить равновесие по сумме двух матчей, ЦСКА активизировался и даже нанёс первый удар, ставший в итоге единственным. Матвей Кисляк издали отправил снаряд сильно выше ворот.
Увы, защитники гостей продолжали совершать грубые ошибки. По истечении часа Виктор под давлением соперников выполнил пас низом по центру прямо на Крицова. Тот мгновенно сделал разрезающую передачу на Кордобу. Форвард в штрафной на замахе технично убрал летящего в подкате Данилова и точно пробил в дальний угол.
На этом колумбиец не остановился. Вскоре необязательное удаление заработал ещё и Мойзес. Уже после свистка он зачем-то швырнул на газон нападающего и увидел перед собой второй горчичник. Подопечные Мусаева воспользовались этим и почти сразу забили ещё. Причём активное участие в эпизоде опять принял Кордоба, элегантно пропустивший мяч на Батчи — 4:0.
Южане вполне могли отличиться больше, но соперникам везло. Например, Танашев назначил пенальти за фол на Сперцяне, но, пообщавшись с помощниками, постановил, что игрок «Краснодара» сам нарушил правила. Затем вышедший на замену Хуан Босселли отправил мяч в сетку из офсайда. Наконец, Кривцов в компенсированное время угодил в штангу.
ЦСКА же провёл худший матч в 2026 году. А два глупых удаления, сломавших игру команде, свидетельствуют о том, что Челестини потерял управление. Болельщикам красно-синих остаётся найти утешение в том, что те не завершили защиту трофея, а вылетели в Путь регионов. Попутно они потерпели крупнейшее поражение в истории в рамках турнира. Неудивительно, что у Челестини на пресс-конференции поинтересовались о возможном увольнении.
«В отставку я не подам, не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С “Динамо” — удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — цитирует швейцарца «Чемпионат».