Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США нанесли удары по ракетным объектам Ирана в Ормузском проливе

США нанесли удары по ракетным объектам Ирана на побережье Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.

Источник: Life.ru

По данным командования, удары пришлись по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что применили тяжёлые боеприпасы для поражения защищённых объектов.

«Силы США успешно применили несколько глубокопроникающих бомб, (мощностью. — Прим. Life.ru) 5 тысяч фунтов, по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по территории Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе по Дубаю. По словам очевидцев, в городе прозвучали взрывы, а системы противовоздушной обороны перехватывали цели в небе. Сообщалось, что было выпущено более десяти ракет, часть из них упала рядом с международным аэропортом. Министерство обороны ОАЭ заявило, что расчёты ПВО работают в штатном режиме и отражают атаки с применением ракет и беспилотников.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше