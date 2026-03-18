США нанесли удары по ракетным объектам Ирана в Ормузском проливе

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по территории Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе по Дубаю. По словам очевидцев, в городе прозвучали взрывы, а системы противовоздушной обороны перехватывали цели в небе. Сообщалось, что было выпущено более десяти ракет, часть из них упала рядом с международным аэропортом. Министерство обороны ОАЭ заявило, что расчёты ПВО работают в штатном режиме и отражают атаки с применением ракет и беспилотников.