США нанесли удары по ракетным объектам Ирана в Ормузском проливе

По данным командования, удары пришлись по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем. В Пентагоне уточнили, что применили тяжёлые боеприпасы для поражения защищённых объектов.
«Силы США успешно применили несколько глубокопроникающих бомб, (мощностью. — Прим. Life.ru) 5 тысяч фунтов, по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетные удары по территории Объединённых Арабских Эмиратов, в том числе по Дубаю. По словам очевидцев, в городе прозвучали взрывы, а системы противовоздушной обороны перехватывали цели в небе. Сообщалось, что было выпущено более десяти ракет, часть из них упала рядом с международным аэропортом. Министерство обороны ОАЭ заявило, что расчёты ПВО работают в штатном режиме и отражают атаки с применением ракет и беспилотников.
