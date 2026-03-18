На выборах во Франции замечены кандидаты с похожими на «Гитлер» и «Зеленский» фамилиями

Кандидаты с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского, поборются за кресло мэра французской коммуны Арси-сюр-Об во втором туре муниципальных выборов во Франции.
«Второй раунд в Арси-сюр-Об обещает быть интересным для любителей истории и геополитики: Итлер встретится с Зелинским», — пишет Figaro.
Как отмечает газета, по результатам первого тура список действующего мэра Шарля Итлера (Charles Hittler) занял первое место с 37,81% голосов, а список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski) — третье с 29,99%.
Примечательно, что на втором месте с 32,20% голосов расположилась кандидат с другой необычной для русскоязычной среды фамилией Анни Сука (Annie Soucat).