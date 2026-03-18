«Интервидение» могут перенести из Саудовской Аравии, заявил Пригожин

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году могут перенести из Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке, высказал мнение в беседе с РИА Новости музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
В финале «Интервидения», который состоялся в сентябре 2025 года на концертной площадке Live Арена, было объявлено, что в следующем году конкурс пройдет в Саудовской Аравии. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщали РИА Новости, что Россия готова оказать содействие в организации конкурса.
«Я не думаю, что в этом году “Интервидение” состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива, учитывая напряженность на Ближнем Востоке. Это мое мнение», — сказал он агентству, отвечая на вопрос о том, может ли состояться конкурс на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на «Live Арене» в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.