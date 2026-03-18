Орбан опроверг утверждения о якобы попытках России повлиять на выборы в Венгрии

БУДАПЕШТ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг утверждения политической оппозиции о якобы попытках России повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Глава правительства заявил, что тот, кто выдумывает подобные истории, «вызывает просто жалость».
«Это все сказки, и то из разряда плохих, на которые не стоит тратить время», — сказал он в программе телеканала Hir TV, комментируя слухи, которые распространяют оппозиционные СМИ и лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Орбан заявил, что ему об этом ничего не известно, и напомнил о попытках предъявить подобные обвинения Дональду Трампу, когда тот баллотировался на пост президента США. Его оппоненты тоже говорили, что победа на выборах ему досталась «не без помощи Москвы». Эти домыслы были окончательно опровергнуты в июле 2025 года директором Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликовавшей документы, которые свидетельствовали о фальсификации данных о «российском следе» в американской избирательной кампании.
Премьер считает, что сейчас партия «Тиса» заранее пытается найти какие-то объяснения своего будущего поражения на выборах 12 апреля. По словам Орбана, для этого оппозиция и придумывают «нарратив о мошенничестве» правительства, чтобы чем-то оправдать свою неудачу.
Ранее утверждения о российском вмешательстве в выборы опровергли посольство РФ в Будапеште, а также комитет по национальной безопасности парламента Венгрии, который проанализировал информацию спецслужб и пришел к выводу, что подозрения на этот счет абсолютно безосновательны.