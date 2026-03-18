Орбан опроверг утверждения о якобы попытках России повлиять на выборы в Венгрии

Орбан заявил, что ему об этом ничего не известно, и напомнил о попытках предъявить подобные обвинения Дональду Трампу, когда тот баллотировался на пост президента США. Его оппоненты тоже говорили, что победа на выборах ему досталась «не без помощи Москвы». Эти домыслы были окончательно опровергнуты в июле 2025 года директором Национальной разведки США Тулси Габбард, опубликовавшей документы, которые свидетельствовали о фальсификации данных о «российском следе» в американской избирательной кампании.