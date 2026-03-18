Президент Ирана и КСИР пообещали отомстить за гибель секретаря Совбеза Лариджани

Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Тегеран заявил, что он погиб в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть Лариджани.
Иранские власти подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, ранее объявленную израильской стороной. Государственные агентства Ирана Tasnim и Fars со ссылкой на официальные источники сообщили, что Лариджани «погиб мученической смертью». Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны.
Израильская сторона ранее заявляла, что Лариджани был «ликвидирован» в ходе операции против иранского руководства.
По словам представителей министерства обороны, речь о целенаправленном ударе по одному из ключевых представителей системы национальной безопасности.
Детали операции, включая точное место удара, не раскрываются.
17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Али Лариджани погиб в ночь накануне в результате авиаудара по территории Ирана. После этого в Telegram-канале секретаря Совета национальной безопасности Ирана была опубликована фотография рукописи Лариджани, сделанной накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении фрегата Iris Dena подводной лодкой США.
По словам Каца, в ту же ночь был убит командующий ополчением «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани. Его гибель позже подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Похороны Лариджани, Сулеймани и других погибших должны состояться 18 марта. Их проведут совместно с церемониями прощания с моряками Iris Dena.
Чем известен Лариджани.
Али Лариджани занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности с 2025 года и считался одной из ключевых фигур в системе принятия решений в Иране. Ранее он более десяти лет возглавлял парламент и участвовал в переговорах по иранской ядерной программе.
Внутри политической системы он рассматривался как представитель влиятельной консервативной элиты, обладающий значительным аппаратным весом и устойчивыми связями с силовыми структурами.
После гибели верховного лидера Али Хаменеи в феврале 2026 года его влияние усилилось. На фоне ослабления вертикали власти Лариджани рассматривался как один из центров координации политических и силовых решений.
Суровая кровная месть.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования, отметив, что Али Лариджани «приложил усилия для укрепления мира и безопасности в регионе, а также солидарности между исламскими странами».
Пезешкиан назвал произошедшее «крайне скорбным событием» и заявил о готовности страны к ответным мерам.
Он заверил, что «суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших свои руки кровью мучеников».
КСИР заявил, что «не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников», пообещав ответ на произошедшее.
С конца февраля 2026 года США и Израиль в рамках операции проводят серию ударов по военным объектам и представителям высшего военно-политического руководства Ирана. В результате атак были убиты ряд ключевых представителей иранской элиты, включая верховного лидера Али Хаменеи.