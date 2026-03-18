Решение о проведении референдума в Крыму в 2014 году было принято крымским парламентом единодушно.
Об этом в интервью ТАСС заявил постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
«Референдум был назначен на 16 марта 2014 года. Это было единодушное решение крымского парламента», — сказал он.
Также Мурадов отметил, что проведение референдума в Крыму в 2014 году и последующее воссоединение полуострова с Россией спасло его жителей от этнических чисток.
Напомним: Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что подавляющее большинство крымчан всегда хотели вернуться в Россию.
В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России.
В апреле 2025 года в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп прямо заявил: «Крым останется в России». Он подчеркнул, что «все это понимают», включая Владимира Зеленского.