При атаке Израиля на жилой дом в Бейруте погибли три человека

БЕЙРУТ, 18 мар — РИА Новости. Жертвами израильской атаки на жилой дом в центре Бейрута стали три человека, еще шестеро получили ранения, рассказал РИА Новости источник в службе скорой помощи.
Корреспондент РИА Новости в среду передал, что жилое здание в районе Зукак Блат в центре Бейрута подверглось мощным ударам боевой авиации.
«В результате атаки Израиля по жилому зданию в районе Зукак Блат в центре столицы, по предварительным данным, погибли три человека, и шестеро получили ранения», — сказал агентству источник.