Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС рассчитывает, что Орбан отзовет вето на санкции и кредит Киеву

По данным газеты Politico, в ЕС надеются, что Орбан отзовет вето на кредит Украине после решения Киева по газопроводу «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз рассчитывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет наложенное им вето на кредит Украине и 20-й пакет антироссийских санкций, эти ожидания связаны с решением Киева согласиться на инициативу Брюсселя о помощи с ремонтом трубопровода «Дружба», написала газета Politico со ссылкой на двоих высокопоставленных чиновников ЕС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что киевский режим принял предложение о помощи в финансировании и ремонте этого трубопровода. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский и руководитель ЕК устроили «политический театр» вокруг ситуации с «Дружбой». Руководитель ведомства подчеркнул, что заявления Киева и Брюсселя не отражают реальную ситуацию.

По словам источников издания, в Брюсселе считают, что Орбан будто бы пытается найти выход из сложившейся ситуации. Один из собеседников рассказал, что председатель Евросовета Антониу Кошта ожидает от главы венгерского правительства возвращения «в очень скором времени» к обязательствам по кредиту, на которые ЕС согласился в декабре.

Напомним, 16 марта Виктор Орбан заявил, что готовится к давлению из-за Украины на саммите Евросоюза в Брюсселе. Вместе с тем он отметил, что не изменит свою позицию.

