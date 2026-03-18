Бойцы «Днепра» уничтожили ЗРК IRIS-T на Херсонском направлении

ГЕНИЧЕСК, 18 мар — РИА Новости. Расчет разведывательно-ударного комплекса «Zala-Ланцет» десантников группировки войск «Днепр» уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии в 15 километрах в глубине фронта на херсонском направлении, сообщил РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА Zala с позывным «Мореман».
«Самая интересная цель, которую приходилось на этом направлении поражать, это ЗРК IRIS-T. Расположена была порядка 15 километров от линии боевого соприкосновения. То есть, разведчиком обнаружили, зашли двумя барражирующими боеприпасами типа “Ланцет”, и цель была уничтожена», — сообщил РИА Новости «Мореман».
По словам бойца, благодаря мастерству расчетов и ТТХ комплекса «Zala-Ланцет», разведку сейчас удается вести глубоко в тылу противника.
Комплекс «Zala-Ланцет» состоит из разведывательного БПЛА «Zala» и барражирующего ударного боеприпаса «Ланцет». Десантники Днепра активно применяют комплекс по оккупирующим правобережье Днепра Херсонской области боевикам киевского режима.