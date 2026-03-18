Балицкий заявил об уверенном продвижении бойцов на Запорожском направлении

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские войска уверенно и эффективно продвигаются на запорожском фронте, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск. Он сообщил, что группировка «Восток» держит инициативу и продвигается на запад, ВСУ не могут остановить ее наступление на востоке Запорожской области.
«Как и говорит наш Генеральный штаб, мы наступаем достаточно эффективно с точки зрения того, чтобы уберечь жизни наших солдат, и это главная сегодня задача: не победа любой ценой, а чтобы ребята могли вернуться и растить своих детей, жить на своей земле, освобожденной от украинского нацизма. Двигаемся уверенно», — сказал Балицкий в ответ на вопрос агентства о ситуации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.