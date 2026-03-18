Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края, Крыма и Севастополя с годовщиной возвращения Крыма в состав России

Губернатор: «Я лично работал на вернувшихся территориях сразу после исторического Референдума».

Источник: Соцсети

"Нас объединяет больше чем просто сотрудничество и постоянные контакты. Все мы — одна большая и неразделимая семья, все мы — Россия. И в этот год, объявленный Президентом Годом единства народов нашей страны, мы чувствуем наши братские узы ещё сильнее.

Я лично работал на вернувшихся территориях сразу после исторического Референдума. Его результаты в марте 2014 года показали, что в мире есть ещё место таким ценностям, как свобода, взаимовыручка и справедливость.

Ведь как подчеркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин:

«В Крыму мы пришли на помощь людям, которые не хотели свою жизнь и свою судьбу связать с теми, кто учинил государственный переворот на Украине. А если кто-то думает, что Россия будет поступать иначе, то глубоко заблуждается. Мы всегда будем защищать свои интересы и своих людей».

Эти слова — девиз для наших воинов, которые сегодня продолжают священную миссию по освобождению исконно русских земель от нацизма.

И с той же преданностью и самоотверженностью, что и бойцы на передовой, трудятся корабелы и авиастроители, производители боеприпасов и патронов. Работает ТОР «Патриотическая», которая выпускает современные и самоходные платформы, электромотоциклы, беспилотники, бронежилеты — всё, что сейчас востребовано в зоне спецоперации.

Дорогие друзья, соотечественники!

Ещё раз поздравляю всех нас с этой праздничной датой!

Мы — вместе, и это — навсегда!".

