"Нас объединяет больше чем просто сотрудничество и постоянные контакты. Все мы — одна большая и неразделимая семья, все мы — Россия. И в этот год, объявленный Президентом Годом единства народов нашей страны, мы чувствуем наши братские узы ещё сильнее.
Я лично работал на вернувшихся территориях сразу после исторического Референдума. Его результаты в марте 2014 года показали, что в мире есть ещё место таким ценностям, как свобода, взаимовыручка и справедливость.
Ведь как подчеркивает наш Президент Владимир Владимирович Путин:
«В Крыму мы пришли на помощь людям, которые не хотели свою жизнь и свою судьбу связать с теми, кто учинил государственный переворот на Украине. А если кто-то думает, что Россия будет поступать иначе, то глубоко заблуждается. Мы всегда будем защищать свои интересы и своих людей».
Эти слова — девиз для наших воинов, которые сегодня продолжают священную миссию по освобождению исконно русских земель от нацизма.
И с той же преданностью и самоотверженностью, что и бойцы на передовой, трудятся корабелы и авиастроители, производители боеприпасов и патронов. Работает ТОР «Патриотическая», которая выпускает современные и самоходные платформы, электромотоциклы, беспилотники, бронежилеты — всё, что сейчас востребовано в зоне спецоперации.
Дорогие друзья, соотечественники!
Ещё раз поздравляю всех нас с этой праздничной датой!
Мы — вместе, и это — навсегда!".