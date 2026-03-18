Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей, способных подавлять сигнал ГЛОНАСС, для базы ударных беспилотников MQ-9 Reaper в штате Нью-Йорк, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.
Согласно документам, в частности, речь идет о мобильном изделии радиусом действия до одного километра и временем работы более одного часа. Среди частот, на которых должно работать это оружие, в правительственных документах названы, в том числе, российская ГЛОНАСС и китайская BeiDou.
Срок подачи заявок — до четверга, срок поставки — в течение 90 дней с момента заключения контракта, следует из документов.
В качестве конечного получателя изделия в правительственных документах указано 174-е ударное авиакрыло: подразделение национальной гвардии, расположенное на военно-воздушной базе «Хэнкок-Филд» в штате Нью-Йорк. Это первое подобное формирование в составе нацгвардии, которое перешло на беспилотники в 2008 году.