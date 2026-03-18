Командование ВСУ не дает оружие НАТО на боевые выходы, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Украинских бойцов на полигонах обучают обращению с вооружением стран НАТО, но при выходе на боевые задания выдают только советское оружие, рассказал РИА Новости военнопленный Андрей Гриценко.
Гриценко проходил обучение на полигоне рядом с селом Подвесное Днепропетровской области.
«У нас были на полигоне, где мы обучались, пулеметы Minimi и Minimag — это, по-моему, из Австрии, на боевых (заданиях — ред.) не было, только на обучении были», — сказал пленный.
Он добавил, что на боевое задание ему выдали автомат Калашникова и несколько гранат «Ф-1», также некоторые украинские солдаты были вооружены чешскими автоматами CZ старого образца.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше