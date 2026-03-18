Командование ВСУ не дает оружие НАТО на боевые выходы, рассказал пленный

РИА Новости: ВСУ обучают обращению с оружием НАТО, но не дают для боя.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 18 мар — РИА Новости. Украинских бойцов на полигонах обучают обращению с вооружением стран НАТО, но при выходе на боевые задания выдают только советское оружие, рассказал РИА Новости военнопленный Андрей Гриценко.

Гриценко проходил обучение на полигоне рядом с селом Подвесное Днепропетровской области.

«У нас были на полигоне, где мы обучались, пулеметы Minimi и Minimag — это, по-моему, из Австрии, на боевых (заданиях — ред.) не было, только на обучении были», — сказал пленный.

Он добавил, что на боевое задание ему выдали автомат Калашникова и несколько гранат «Ф-1», также некоторые украинские солдаты были вооружены чешскими автоматами CZ старого образца.

