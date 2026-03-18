Число погибших при израильской атаке на Бейрут возросло до 11

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Число погибших при ударе израильских ВВС по центральной части Бейрута вырросло до 11. Об этом сообщил Минздрав республики.
«Одиннадцать граждан убиты и еще девять получили ранения во время израильской атаки на густонаселенные кварталы Зукак-эль-Блат и Боста в Бейруте, — говорится в сводке ведомства. — На месте работают команды спасателей, число жертв и пострадавших может возрасти». Ранее приводились данные о четырех погибших и семи раненых.
По сведениям службы гражданской обороны, ракеты были выпущены по трем многоэтажным зданиям. Пожары были оперативно потушены, пламя не перекинулось на соседние постройки, однако взрывной волной разрушены фасады нескольких стоящих рядом домов.
По южной окраине Бейрута израильские самолеты нанесли в ночные часы девять ударов, большая часть пришлась на квартал Бир-Абед и Эль-Джамус.