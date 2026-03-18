БНР: ЕС согласовал кредит Украине на €90 млрд, несмотря на вето Венгрии

Источник Болгарского национального радио заявил, что решение ЕС о кредите Киеву согласовано окончательно и не будет пересмотрено.

Источник: Аргументы и факты

Государства-члены ЕС за исключением Венгрии окончательно договорились о выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, несмотря на вето, наложенное Будапештом, сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — сказал журналистам собеседник.

Венгрия наложила вето на кредит из-за ситуации с трубопроводом «Дружба». По словам источника БНР, председатель Евросовета Антониу Кошта обсуждал этот вопрос с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которого он призывал придерживаться плана по финансированию Украины, принятого ЕС в декабре.

Напомним, в декабре глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что Киев никогда не сможет вернуть 377 миллиардов евро, которые получит от западных стран. Прага вместе с Будапештом и Братиславой отказались принимать участие в выдаче кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз решением о выделении Киеву займа поддерживает «бойню».

