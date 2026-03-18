БПЛА ударили по жилым домам в Краснодаре, один человек погиб

Беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.
Всего, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, пострадали три дома.
«В одном из них в квартире произошёл пожар, который оперативно ликвидировали. Ещё один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Днём ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за сутки в регионе два человека погибли, семеро пострадали в результате атак Вооружённых сил Украины.
