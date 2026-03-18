Ирак анонсировал начало транспортировки нефти через турецкий порт Джейхан

Министр нефти Ирака Хайян Абдель-Гани сообщил, что иракское правительство и региональная администрация Курдистана достигли соглашения о возобновлении экспорта нефти через турецкий порт Джейхан.

«Правительство Курдистана подтвердило соглашение, заявив…, что обе стороны сформируют совместный комитет для подготовки к возобновлению экспорта нефти по региональному трубопроводу со среды, при этом доходы будут возвращены в федеральную казну», — пишет Reuters.

Кроме того, отмечается, что стороны также договорились принять необходимые меры безопасности для защиты нефтяных месторождений и обеспечения непрерывности экспортных операций.

3 марта Ирак приостановил экспорт нефти по нефтепроводу Киркук — Джейхан.