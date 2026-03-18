Иран объявил об ударах по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

Иран заявил о новой волне ударов по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Иран объявил об очередной волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности страны Али Лариджани, сообщает телеканал Press TV.

«КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.) объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Высшего совета нацбезопасности был убит в ходе атаки на Тегеран. Позднее офис Лариджани подтвердил его гибель.

Ранее в ночь на среду сообщалось о серии взрывов в Тель-Авиве. Власти заявили о гибели двух человек в результате ракетного обстрела со стороны Ирана. В центре Тель-Авива, по данным гостелерадиокомпании Kan, серьезно повреждена железнодорожная станция.

Лариджани отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за его гибель.

Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше