Иран уведомил МАГАТЭ о попадании снаряда по площадке АЭС «Бушер»

«Иран уведомил МАГАТЭ о том, что во вторник вечером снаряд попал по площадке АЭС “Бушер”. Сообщений о повреждении станции или пострадавших среди персонала не поступало. Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии», — говорится в заявлении.