Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: на Ближнем Востоке уничтожили более 12 американских БПЛА MQ-9 Reaper

По сведениям телеканала, стоимость одного подобного дрона достигает $16 млн.

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Не менее 12 беспилотников американского производства MQ-9 Reaper были уничтожены с начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностных лиц администрации Вашингтона.

По его сведениям, стоимость одного подобного дрона достигает $16 млн. Отмечается, что компания General Atomics в 2025 году закрыла производственную линию по изготовлению этой разновидности беспилотников, а всего с 2020 года по контракту с Пентагоном было сделано 575 экземпляров этой модели БПЛА.

На прошлой неделе пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщала, что средства противовоздушной обороны Ирана с начала агрессии США и Израиля перехватили 112 беспилотников, в том числе и MQ-9. Кроме США, по информации General Atomics, эти беспилотники есть на вооружении у ВВС Великобритании, Испании, Италии и Франции.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
