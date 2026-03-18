ABC: на Ближнем Востоке уничтожили более 12 американских БПЛА MQ-9 Reaper

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Не менее 12 беспилотников американского производства MQ-9 Reaper были уничтожены с начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностных лиц администрации Вашингтона.
По его сведениям, стоимость одного подобного дрона достигает $16 млн. Отмечается, что компания General Atomics в 2025 году закрыла производственную линию по изготовлению этой разновидности беспилотников, а всего с 2020 года по контракту с Пентагоном было сделано 575 экземпляров этой модели БПЛА.
На прошлой неделе пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщала, что средства противовоздушной обороны Ирана с начала агрессии США и Израиля перехватили 112 беспилотников, в том числе и MQ-9. Кроме США, по информации General Atomics, эти беспилотники есть на вооружении у ВВС Великобритании, Испании, Италии и Франции.