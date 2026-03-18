Сирены системы оповещения включены в Геленджике и Новороссийске из-за атаки БПЛА

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального оперштаба.
Несколькими минутами ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в Краснодаре, в результате погиб один человек.
