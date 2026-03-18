В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

В Волгоградской области объявили опасность атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 18 мар — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.

«На территории Волгоградской области объявлена “Беспилотная опасность” с 03.43 18 марта 2026. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

