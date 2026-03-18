Долина не собирается пробовать себя в качестве театрального режиссера

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости, что не планирует пробовать себя в качестве театрального режиссера, так как на театральных подмостках она может существовать исключительно как актриса.
«Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — сказала она, отвечая на вопрос о том, хотела бы она стать автором театральной постановки.
Ранее представитель Долиной Сергей Пудовкин сообщил РИА Новости, что певица готовит театральную премьеру, отметив, что это будет особенная постановка. Однако Пудовкин не стал раскрывать деталей и подробностей до премьеры.