Марочко назвал освобождение Калеников шагом к снятию водной блокады ДНР

ЛУГАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Освободив Каленики и продолжив продвигаться к Райгородку Донецкой Народной Республики, российские силы могут снять водную блокаду ДНР. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.
«Освободив Каленики, наши бойцы планомерно продвигаются к населенному пункту Райгородок, который является ключом к каналу Северский Донец — Донбасс. Напомню, что в результате преступных действий киевское руководство устроило водную блокаду жителям ДНР. Так вот, освобождение Калеников — как раз очередной шаг к разблокировке водной блокады, которую устроили на Украине», — сказал он.
Марочко уточнил, что освобождение Калеников также позволит прикрыть тыл штурмовой группировки армии РФ, наступающей на Райгородок со стороны Дибровы. «Конечно, больше всего действовать здесь нужно в районе населенного пункта Диброва — это наименьшее расстояние до Райгородка, — но вместе с тем, без прикрытия тылов, конечно, продвигаться к данному населенному пункту будет весьма сложно», — сообщил он.
Об освобождении армией РФ Калеников в Минобороны РФ сообщили 17 марта.
Донецкая Народная Республика получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс, который начинается в пригороде Славянска. Первый заместитель гендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал ТАСС, что около 60% канала подконтрольны ВСУ или находятся в опасной зоне, а освобожденную часть гидротехнического сооружения не могут обследовать из-за обстрелов.