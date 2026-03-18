Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле

В такси водители могут заявить при оплате наличными, что клиент якобы дал поддельную купюру или порванную, рассказал эксперт. В общественном транспорте туристов могут поджидать мошенники, которые при пополнении транспортной карты успевают подменить карту на свою. Мошенники иногда предлагают туристам, которых видят впервые в жизни, моментальную «дружбу» и отводят их в бар, где затем возникают проблемные ситуации.