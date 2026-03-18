Названы самые популярные способы обмана туристов в Стамбуле

РИА Новости: мошенники в Стамбуле обманывают туристов карточными играми.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 18 мар — РИА Новости. Мошенники в Стамбуле могут пытаться обмануть туристов, предлагая якобы «бесплатные» подарки, немало и других способов, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бёгюрджю.

«Среди популярных способов обмана туристов в Стамбуле — якобы оброненная “чистильщиком обуви” щетка, различные карточные игры, псевдогиды или фальшивые “помощники”, которые в итоге потребуют колоссальные суммы. Кроме того, нередки попытки обмануть с “бесплатным” подарком на улице — например, цветком, флагом или браслетиком — вам отдают этот подарок, но не отстанут, пока не получат деньги», — рассказал эксперт.

В такси водители могут заявить при оплате наличными, что клиент якобы дал поддельную купюру или порванную, рассказал эксперт. В общественном транспорте туристов могут поджидать мошенники, которые при пополнении транспортной карты успевают подменить карту на свою. Мошенники иногда предлагают туристам, которых видят впервые в жизни, моментальную «дружбу» и отводят их в бар, где затем возникают проблемные ситуации.