Пленный из ВСУ: Украина проиграет из-за нехватки солдат

БЕЛГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Журба, который сдался в плен российским военнослужащим, заявил ТАСС, что Украина проиграет в конфликте из-за нехватки солдат и плохого отношения к ним со стороны командования.
«Мое мнение, что Украина не победит Россию. Во-первых, у нас людей [на фронте] уже нет. И отношение командования [к солдатам ВСУ] такое, что за людей нас не считают, мы как мясо — закинули [на ЛБС] и все. К собакам лучше относятся», — рассказал он.
Пленный добавил, что командование ВСУ «кормит завтраками» своих солдат, обещая им скорую ротацию в Сумской области.