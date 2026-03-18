Пленный из ВСУ: Украина проиграет из-за нехватки солдат

Николай Журба рассказал, что украинские командование «кормит завтраками» своих военных, обещая им скорую ротацию.

БЕЛГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Журба, который сдался в плен российским военнослужащим, заявил ТАСС, что Украина проиграет в конфликте из-за нехватки солдат и плохого отношения к ним со стороны командования.

«Мое мнение, что Украина не победит Россию. Во-первых, у нас людей [на фронте] уже нет. И отношение командования [к солдатам ВСУ] такое, что за людей нас не считают, мы как мясо — закинули [на ЛБС] и все. К собакам лучше относятся», — рассказал он.

Пленный добавил, что командование ВСУ «кормит завтраками» своих солдат, обещая им скорую ротацию в Сумской области.