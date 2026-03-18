В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля увеличится на 6,8% и составит до 16,5 тыс. рублей в месяц.
Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда, передаёт РИА Новости.
При этом уточняется, что средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырастет на 1,6 тыс. рублей, до 24,5 тыс. рублей.
Кроме того, с 1 апреля Соцфонд также увеличит выплату по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тыс. рублей.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников.