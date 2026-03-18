Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после уничтожения немецкого ЗРК

РИА Новости: танки ВСУ оттянулись от Днепра после уничтожения немецкого ЗРК.

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 18 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ в Херсонской области отодвинули от береговой линии Днепра свои танки и тяжелую технику после успешного уничтожения российскими десантниками ЗРК IRIS-T и нескольких РЛС «RADA», сообщил РИА Новости десантник «Днепра», оператор БПЛА «Zala» с позывным «Мореман».

«Изначально здесь было много техники, видели и танки… После уничтожения IRIS-Т, после вывода из строя нескольких РЛС “RADA”, противник оттянулся», — сказал РИА Новости военнослужащий «Днепра» с позывным «Мореман».

Боец подчеркнул, что после уничтожения немецкого ЗРК ВСУ стали более тщательно маскировать свои орудия, однако это не мешает ВС РФ поражать их.

«Цели стали более тщательно скрывать… Обнаружение стало сложнее, но несмотря на это, все равно находим, поражаем, уничтожаем фашистскую технику», — заключил военный.

Подразделения группировки войск «Днепр» полностью контролируют левый берег Херсонской области, тогда как боевики ВСУ продолжают оккупацию правобережья области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше