Саудовская Аравия сообщила об уничтожении шести БПЛА за два часа

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии за последние два часа перехватили иранскую баллистическую ракету и еще шесть беспилотников, сообщило Министерство обороны королевства.
По его данным, обломки сбитого снаряда упали в районе саудовской авиабазы имени принца Султана. Военный объект не получил никаких материальных повреждений. Все перехваченные дроны были уничтожены в небе над восточной частью страны, добавили в оборонном ведомстве.
