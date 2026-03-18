Саудовская Аравия сообщила об уничтожении шести БПЛА за два часа

Минобороны королевства также заявило о перехвате иранской баллистической ракеты.

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии за последние два часа перехватили иранскую баллистическую ракету и еще шесть беспилотников, сообщило Министерство обороны королевства.

По его данным, обломки сбитого снаряда упали в районе саудовской авиабазы имени принца Султана. Военный объект не получил никаких материальных повреждений. Все перехваченные дроны были уничтожены в небе над восточной частью страны, добавили в оборонном ведомстве.

