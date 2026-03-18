Участникам СВО могут закрыть въезд в ЕС без общего решения союза

Ранее в США усилили контроль за визами россиян. Сотрудники миграционной службы начали вызывать граждан для проверки документов, подтверждающих законность пребывания. В отдельных случаях инспекторы могут самостоятельно приходить по месту работы, если человек не явился по вызову. Особое внимание уделяют обладателям так называемых «виз талантов», которым необходимо подтверждать заявленную деятельность. В случае несоответствия данных визу могут аннулировать, после чего возможно решение о депортации.