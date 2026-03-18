Участникам СВО могут закрыть въезд в ЕС без общего решения союза

Специалист пояснил, что речь идёт о работе Шенгенской информационной системы. По его словам, любая страна может внести человека в базу как представляющего угрозу, после чего информация становится доступной всем участникам соглашения.
«Если такая пометка (в системе SIS. — Прим. Life.ru) появляется, запись одной страны становится видимой для всех остальных, её видят и пограничные, и визовые службы, и они обязаны это учитывать», — добавил эксперт.
Абасов уточнил, что отдельные государства уже обладают инструментами для введения точечных ограничений. Для этого не требуется дополнительное общеевропейское решение.
Ранее в США усилили контроль за визами россиян. Сотрудники миграционной службы начали вызывать граждан для проверки документов, подтверждающих законность пребывания. В отдельных случаях инспекторы могут самостоятельно приходить по месту работы, если человек не явился по вызову. Особое внимание уделяют обладателям так называемых «виз талантов», которым необходимо подтверждать заявленную деятельность. В случае несоответствия данных визу могут аннулировать, после чего возможно решение о депортации.
