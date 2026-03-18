Россиянка погибла, ещё 11 российских туристов пострадали в ДТП на Пхукете

Россиянка погибла, ещё 11 российских туристов пострадали в аварии с микроавтобусом на Пхукете в Таиланде.
По информации Khaosod, все они отправлялись на Симиланские острова.
Отмечается, что микроавтобус потерял управление и врезался в столб ЛЭП. Металлическое ограждение пробило кузов.
«В ходе допроса 41-летний водитель фургона… заявил, что во время движения перед ним ехал грузовик с прицепом. Когда он сбавил скорость и затормозил, фургон потерял управление и врезался в столб электропередачи», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что российские туристы подхватили массовое отравление в отеле на Пхукете.